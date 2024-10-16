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Giriş Tarihi: 16.10.2024 13:52

Silahla vurduğu kardeşini merak edip peşinden gidince yakayı ele verdi!

Antalya'da meydana gelen olayda iki kardeş arasında çıkan tartışmada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın şüphelisi ambulansın arkasından hastaneye gitmeye çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte haberin detayları…

İHA
Silahla vurduğu kardeşini merak edip peşinden gidince yakayı ele verdi!

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşlerden Mahmut E., kardeşi Mustafa E.'yi evde bulunan pompalı tüfekle başının arka kısmı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bilinci açık olan Mahmut E.'nin polis ekiplerine kendi kendini vurduğunu söylediği bildirildi.

BİR KIZ ÇOCUĞU DA YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut E., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken bu sıra olayın şüphelisi Mustafa E. araçla ambulansın peşinden gitti.

Mustafa E. hastane girişinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahmut E. hastanede tedavi altına alınırken, ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğunun da pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

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Silahla vurduğu kardeşini merak edip peşinden gidince yakayı ele verdi!
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