Silahla vurduğu kardeşini merak edip peşinden gidince yakayı ele verdi!

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşlerden Mahmut E., kardeşi Mustafa E.'yi evde bulunan pompalı tüfekle başının arka kısmı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Bilinci açık olan Mahmut E.'nin polis ekiplerine kendi kendini vurduğunu söylediği bildirildi.
BİR KIZ ÇOCUĞU DA YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut E., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken bu sıra olayın şüphelisi Mustafa E. araçla ambulansın peşinden gitti.