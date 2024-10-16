Silahla vurduğu kardeşini merak edip peşinden gidince yakayı ele verdi!

Bilinci açık olan Mahmut E.'nin polis ekiplerine kendi kendini vurduğunu söylediği bildirildi.



BİR KIZ ÇOCUĞU DA YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut E., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken bu sıra olayın şüphelisi Mustafa E. araçla ambulansın peşinden gitti.