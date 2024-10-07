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Giriş Tarihi: 7.10.2024 11:20 Son Güncelleme: 7.10.2024 11:37

Silahları imal edip satıyorlardı… Böyle yakalandılar

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve satışı yapan dokuz kişi yakalandı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Silahları imal edip satıyorlardı… Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı ve satışı yapan dokuz kişi gözaltına alındı. 196 ruhsatsız tabanca, 196 şarjör, üç bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 icra yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, şeffaf poşetler içerisinde muhtelif sayıda 60 silah parçası, bir taşlama makinesi ve matkap ele geçirildi. İstanbul'da 2024 yılında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı dokuz bin 911 kişiye adli işlem yapıldığı; 11 bin 99 ruhsatsız tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 mermi ve 17 bin 780 silah parçası ele geçirildiği ifade edildi.

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Silahları imal edip satıyorlardı… Böyle yakalandılar
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