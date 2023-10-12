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Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:20

Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapılan bir motosiklet tamirhanesinde iki kişiyi silahlarla suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve yasa dışı silah ticareti yapıldığı saptanan bir motosiklet tamirhanesine baskın yaptı. İş yerinin sahibi A.E. ve iş yerinde bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç.'nin üzerinde bir ruhsatsız silah bulundu. İş yerinde yapılan aramalarda da bir ruhsatsız dürbünlü otomatik silah, dört ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. El konulan silahların iş yeri sahibine ait olduğu tespit edildi.

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Silahlarla suçüstü yakaladılar
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