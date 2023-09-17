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Giriş Tarihi: 17.9.2023 23:04 Son Güncelleme: 17.9.2023 23:07

Silahlı bar kavgasında 1 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, bir barın önünde çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla vuruldu. 1 kişi ise darp edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden E.K tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ABBAS ÇAKAR
Silahlı bar kavgasında 1 kişi tutuklandı

İzmit İlçesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşanan olayda, İddiaya göre Nevzat Kavşut ve A.K.D ile E.K. F.K ve M.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerineKavşut, Nevzat Kavşut silahla vurularak yaralandı. A.K.D ise darp edildi. Her iki yaralı hastaneye kaldırılırken, olaya karışan E.K , F.K ve M.K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden E.K tutuklandı. M.K ve F.K ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Silahlı bar kavgasında 1 kişi tutuklandı
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