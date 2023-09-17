Silahlı bar kavgasında 1 kişi tutuklandı

İzmit İlçesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında yaşanan olayda, İddiaya göre Nevzat Kavşut ve A.K.D ile E.K. F.K ve M.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerineKavşut, Nevzat Kavşut silahla vurularak yaralandı. A.K.D ise darp edildi. Her iki yaralı hastaneye kaldırılırken, olaya karışan E.K , F.K ve M.K isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden E.K tutuklandı. M.K ve F.K ise adli kontrolle serbest kaldı.