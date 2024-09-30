Silahlı kavgada iki kuzen öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kırsal Ulucak Mahallesi'nde, aralarında daha önceden de husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında R.M., yanındaki silahla henüz karşı tarafa ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği amca çocukları iki kuzen Cevat ve Muzaffer Oğuz ağır bir şekilde yaralandı. Oğuz kuzenler kanlar içiresinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Cevat ve Muzaffer Oğuz'a müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleye rağmen iki kuzen olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin yaptığı çalışmaların ardından iki kuzenin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken, Cevat ve Muzaffer Oğuz, Uluçak mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın büyümesi ihtimaline karşı jandarmanın mahallede önlemleri devam ederken, yapılan çalışmalar sonucu silahla ateş ettiği belirtilen R.M. kısa sürede yakalandı. R.M.'nin ifade işlemleri Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.