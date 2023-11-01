Silahlı kavgada ölen Sedanur’un çocukları devlet korumasına alınacak

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde at arabasıyla getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, iki aile arasında önceki akşam tartışma çıktı. S.C., Şahin Demirdöven'e (17) tokat attı. Demirdöven de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla vurulan S.C., omzundan yaralandı. Saçmaların bir kısmı da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekiler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güven, hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze koyuldu.

Olayın ardından kaçan Demirdöven, Saray ilçesinde saklandığı evde yakalandı. İfadesinde odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.'nin kendisine tokat attığını belirterek, "Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" diyen Şahin Demirdöven tutuklandı.