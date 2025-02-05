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Giriş Tarihi: 5.2.2025 10:41 Son Güncelleme: 5.2.2025 10:48

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kapaklı’da, uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan 29 yaşında Vefa Ş., kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaş, buradaki bir eğlence mekanında eğlendi. Husumetli olduğu iddia edilen ve çıkışta bekleyen A.M.A. ise, Vefa Ş., M.A. ve Y.E.K.'ya tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli olaydan sonra kaçtı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Y.E.K. elinden hafif yaralanırken, diğer 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Vefa Ş., kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
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