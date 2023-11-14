Silahlı soyguncu altınları çaldı kaçarken kendini vurdu

Adana'da Tarık Can S. (32) ile 16 yaşındaki B.K. kuyumcu soymaya karar verdiler. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen gaspçılardan Tarık Can S., girdiği kuyumcunun sahibi Serbay Y.'ye (37) silah doğrultarak 200 bin lira değerinde altını çaldı. Soyguncu, iş yerinden çıktıktan sonra havaya ateş etmeye çalışırken kendisini bacağından vurdu. Yaralanan soyguncu Tarık Can S., suç ortağı B.K.'nın motosikletine binerek kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, soygunla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken çalıntı 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen gaspçılardan soygunu gerçekleştiren Tarık Can S., ile suç ortağı B.K., tutuklanırken motosiklet sahibi C.D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Olay, 8 Kasım'da Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen motosikletli şüpheliler Tarık Can S. ile B.K., iş yerinin önüne geldi. Tarık Can S., kuyumcuya girip belindeki tabancayı çıkararak iş yeri sahibi Serbay Y.'ye doğrulttu. Elindeki poşeti tezgaha koyan soyguncu, Serbay Y.'ye "Altınları doldur, yoksa seni vururum" dedi. Serbay Y., 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını poşete doldurup, soyguncuya verdi.
KENDİSİNİ VURDU
Gaspçı, altınlarla birlikte dışarı çıktı. Kuyumcuya gözdağı vermek için havaya ateş açmak isteyen zanlı tutukluk yapan silahını yeniden doldurmaya çalışırken kendini bacağından vurdu. Yaralanan soyguncu dışarıda kendisini bekleyen B.K.'nın motosikletine binerek, olay yerinden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kuyumcu Serbay Y.'nin ihbarıyla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.
ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Tarık Can S., ve suç ortağı B.K. ile motosikletin sahibi C.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, C.D. ise motosikleti arkadaşına emaneten verdiğini, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Can S. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.