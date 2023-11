Silahlı soyguncu altınları çaldı kaçarken kendini vurdu

Adana'da Tarık Can S. (32) ile 16 yaşındaki B.K. kuyumcu soymaya karar verdiler. Yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen gaspçılardan Tarık Can S., girdiği kuyumcunun sahibi Serbay Y.'ye (37) silah doğrultarak 200 bin lira değerinde altını çaldı. Soyguncu, iş yerinden çıktıktan sonra havaya ateş etmeye çalışırken kendisini bacağından vurdu. Yaralanan soyguncu Tarık Can S., suç ortağı B.K.'nın motosikletine binerek kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, soygunla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken çalıntı 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen gaspçılardan soygunu gerçekleştiren Tarık Can S., ile suç ortağı B.K., tutuklanırken motosiklet sahibi C.D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.