Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Küçükçekmece merkezli, kent genelinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütünü takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçlarını kapsayan 35 ayrı olaya karıştıkları saptandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 61 fişek ile 450 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.