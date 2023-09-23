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Giriş Tarihi: 23.9.2023 10:33 Son Güncelleme: 23.9.2023 10:49

Silahlı suç örgütüne üye 8 kişi tutuklandı

Adana’da halk arasında ‘şirinler çetesi’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8’i tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Silahlı suç örgütüne üye 8 kişi tutuklandı

Adana'da halk arasında 'şirinler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı. 19 Eylül'de yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan arama da "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirilmişti.

HARAÇ, YAĞMA VE TEFECİLİK…

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kentte 'Şirinler çetesi' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti. Kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon başlattı.

BÖCEK ELE GEÇİRİLDİ

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından 19 Eylül günü 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirilmişti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Silahlı suç örgütüne üye 8 kişi tutuklandı
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