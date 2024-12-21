Silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tarlada başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, silahlar, sopa ve taşlar da kullanıldı. Kavgada, 3'ü ağır 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Mezradakilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede zıhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 30 yaşındaki Veysi İ. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Veysi İ'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.