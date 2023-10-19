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Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:02 Son Güncelleme: 19.10.2023 12:25

Sıla’yı öldüren kazada sürücüye para cezası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Tolga Yağcı’nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu lise öğrencisi Sıla Akgül hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Sıla’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada sürücü Yağcı’ya, 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sıla’yı öldüren kazada sürücüye para cezası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14 Aralık 2022'de Salihpaşalar Mahallesindeki karayolunda Tolga Yağcı(29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıra Akgül'e(15) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada karar çıktı. Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

BAŞSAVCILIK KARARI İNCELEYECEK

Mahkeme, sanık Yağcı'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapıyor.

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Sıla’yı öldüren kazada sürücüye para cezası
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