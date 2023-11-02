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Giriş Tarihi: 2.11.2023 14:31 Son Güncelleme: 2.11.2023 15:02

Sıla’yı öldüren kazada verilen karar istinafa taşındı

Muğla Menteşe’de Tolga Yağcı’nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sıla Akgül’ün davasında yeni gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Yağcı’ya verilen ve 24 bin 300 lira para cezasına çevrilen kararı istinafa taşıdı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sıla’yı öldüren kazada verilen karar istinafa taşındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl yaya geçidinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı yargılandığı mahkemede 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Olay 14 Aralık 2022'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Salihpaşalar Mahallesi'ndeki karayolunda Tolga Yağcı (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada karar çıktı. Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanık Yağcı'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapmıştı.

İSTİNAFA GİDİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Muğla 3.'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar incelendi. Yapılan inceleme sonucunda karara karşı istinaf yoluna gidildi. İstinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.

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Sıla’yı öldüren kazada verilen karar istinafa taşındı
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