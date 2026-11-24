İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 4 kişi tutuklanmıştı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelenmiş, 22 şüpheli 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış, 15'i tutuklanmıştı. Üçüncü dalga operasyon ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti.

KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır" değerlendirmesine yer verilmişti.

Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede örgüt elebaşısı olduğu iddia edilen Kabadayı'nın, tüm eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılması da istenmişti.

GİZLİ TANIK KALKAN: BEYANLARIMI TEKRAR EDİYORUM

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle konferans salonunda görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen gizli tanık Kalkan, "Duyduklarımı ilettim. Soruşturma aşamasında söylediklerim doğrudur. Beyanlarımı tekrar ediyorum. Rivayet projesi ile ilgili duyduklarım vardır. Kartlarla ilgili duyumum oldu, gördüğüm bir şey olmadı. Şile Bezi Festivali ile ilgili söylemlerim duyuma dayalı" dedi.

Gizli tanığın kreş için 12 milyon lira verilip verilmediğini ve bu bilgiyi kimden duyduğunu açıklaması yönündeki soru, kimliğinin açığa çıkabileceği gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Kalkan, Oğuz Kaçmaz ile ilgili herhangi bir olaya şahit olmadığını söyledi. Şile Belediyesi'nde işlerin durma noktasına geldiğini, bu durumun araştırılması için savcılığa başvurduğunu söyledi. Durma noktasına gelen işlerin ruhsatlı işler olduğunu belirtti.

"BU İŞİN BİZE KOŞAN ADAM'DAN GELDİĞNİ HATIRLIYORUM"

35.Şile Bezi Festivali'nde sahne alan sanatçı Sıla Gençoğlu da tanık olarak dinlendi. Gençoğlu, konserlerde ağırlıklı olarak 90 dakika sahne aldıklarını belirterek, organizasyonların menajerleri üzerinden yürütüldüğünü söyleyererek, "Yetki belgesi organizasyon firması üzerinden gelir. Ya menajer tarafından imza atılır ya da vekaletim varsa menajerim adıma imza atabilir. Genelde imzayı biz atıyoruz. Anlaşma organizasyon firmasıyla menajer üzerinden olur. O zamanki menajerim İsmail Serkan Güner'di ancak şu anda kendisiyle çalışmıyorum. Bana gönderilen ücreti hatırlamıyorum. Ortalama konser ücretim hakkında net bir rakam söyleyemem. Bu işler benim üzerimden değil, menajer üzerinden yürüyor. Para genelde benim hesabıma ya da şahıs şirketi hesabıma yatar. Genelde belediye konserleri veriyordum. Bu konudan sonra belediyelerle çalışmama kararı aldım. 2024 yılı yazında 625 bin lira ücretle ilgili bir bilgim yok, hatırlamıyorum. Ben parayla ilgilenmiyorum, sanatımla ilgileniyorum. Konser hizmetini verdiğimde sorunsuz ödeme yapıldı diye düşünüyorum. Bana yansıyan bir sorun olmadı. Bu işin bize Koşan Adam'dan geldiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETİMİZ ZARF İÇİNDE NAKİT ÖDENDİ"

Festivalde sahne alan Babazula grubu üyesi Ümit Arkan da tanık olarak ifade verdi. Arkan, "Babazula grubunda çalışan bir elemanım. Bu konularla bir bağlantım yok. Organizasyona bizi Arif Sevik yönlendirdi. Müzisyen olarak WhatsApp grubumuz var, orada bilgi geldi. Grubumuzun aldığı ücret 20-25 bin liraydı. Ortalama ücretimiz bu şekildeydi parayı kişi başı aldık. Arif Sevik ile süreci yöneten Levent abi konuştu. Yaklaşık 45 dakika sürdü konserimiz. Konser ücreti konser yerinde zarf içinde nakit olarak ödendi" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör