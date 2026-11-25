İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 4 kişi tutuklanmıştı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelenmiş, 22 şüpheli 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış, 15'i tutuklanmıştı. Üçüncü dalga operasyon ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

DAVADA HALUK LEVENT TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle konferans salonunda görülen duruşma 11. gününde devam etti. Duruşmaya, Özgür Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık katılırken, müştekiler ile avukatları da hazır bulundu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent, Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilerek bu davada tanık olarak dinlendi.

Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilen Ahbap soruşturmasından tutuklu bulunan tanık olarak dinlenen Haluk Levent beyanında, "tutuklu sanık Yeliz Kaya asistanım olur. Kaya'nın tutuklandığı gün Hatay Samandağ'da sörf merkez açılışındaydım. Direkt avukatıyla görüştüm. 'Hesapların benim tarafımdan kullanıldığını lütfen ifade etsin.' dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Yani bu gizli, saklı bir bilgi değil. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneği'ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını açıkladım. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarım" dedi.

"MESAJLARIMDA 'RÜŞVET' İLE İLGİLİ BÜR DURUM YOK"

Tanık Levent, diğer tutuklu sanık Berkant Acil'in ise kardeşi olduğunu söyleyerek, "tüm mesajlar mahkemede var, yüzlerce festival, organizasyondan bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyanım yoktur. Kardeşimle alacak verecek işlerim olurdu, hep borç alırdım zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansının doğanın, eşyanın tabiatına aykırı kardeşim çok şerefli, onurlu, dürüst bir insan. Berkant Acil ailemizin yüz akıdır. Ben de ondan devamlı borç alırım, veririm. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten pek bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Kardeşim Berkant'a Ahbap Derneği'nden 1 milyar lira para aktarıldığı günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken de bunun böyle olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ifade edeyim. Ayrıca bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına kadar gittim. Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım, kardeşimi getirmek istiyorum dedim. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. Bir sorunun varsa belediyeyle alakalı anlat dedim. Fakat savcımız herhalde seninle ilgili bir sorun yok dedikten sonra iki ay sonra bir operasyon oldu." dedi.

"AHBAP BAŞARILI BİR DERNEK"

Ahbap derneğindende bahseden Levent, "Ben huzurunuzda Şile Belediye dosyası Ahbap ile ilişkilendirildiği için iki cümle daha ekleyeyim. 4 buçuk aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. Ahbap Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim." dedi.

Tutuklu sanık Berkant Acil ise duruşmada söz alıp, abisi Levent'e seslenerek, "6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum." dedi.

"HIZIRA 2 BUÇUK MİLYON LİRA YAZIP YIRTMIŞLAR"

Diğer tanık Habip Yıldırım ise 25 yıldır inşaat ve emlak işleriyle uğraşmakta olduğunu dile getirerek, "Ben şimdiye kader böyle zor bir ruhsat almadım. 2024 Aralık ayında benim projem çizildi, ruhsat aşamasına geldi, harçlarımızı yatırdı. Özgür başkana gittim, 'Başkanım 7 ay oldu bizim bu proje neden çıkmıyor? Her şeyimizi hazır, harçları yatırmışız.' dedim, Bana 'Abi seni ben aşağıya imara yönlendireyim oraya git.' dedi. Gittim orda evren bey vardı, bana 'Bakıcaz' filan dedi. 1 Hafta sonra tekrar gittim, Evren bey telefon numaramı istedi, vermedim. Mimarım Hızır ile görüşmüş, mimarım kağıda 2 buçuk milyon yazıp yırtıklarını anlattı. Ben kimseye para vermem, zor kazanıyorum. Yine Özgür başkanımıza gittim, 'Şimdi arıyorum, Ali bey ile beraber gidin, işinizi halletsinler.' dedi. Yine olmadı. Sonra başkanın sekreteri beni aradı, sizi Mercan Köşk'e bekliyoruz.' dedi, gittim. Başkan bana direkt sordu 'Senden bir şey istediler mi?' diye. 'Benden bir şey istemediler ama Hızır'a 2 buçuk milyon lira kağıt yazıp yırtmışlar.' dedim. Sonra bana, 'Çağırsam yüzleşir misin?" dedi. Kabul ettim. Daha sonra Evren bey geldi, kem küm etti. 'Bu abiden istemedik de yukardan istedik.' tarzı bir şeyler yuvarladı ağzından. Sonra ruhsatım imzalandı."

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep ederek tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Berkant Acil, Arif Sevik, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini talep etti.

YARIN DEVAM EDECEK

Duruşma yarın görülmeye devam edecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör