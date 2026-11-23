İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 kişi tutuklandı. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış 15'i tutuklanmış, 3. dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti.

BAŞKAN KABADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilmişti. Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

SANIKLAR 9.KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki salonunun yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda gerçekleşen duruşma 2. Celsesiyle devam etti. Davanın 9'uncu duruşmasına, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

"İKİ PARÇA HALİNDE BİN LİRALIK KART ALDIM"

Duruşmada söz alan müşteki Hürriyet Bahadır Tanoğlu, "Kendime Şile'de yer yapmaya karar verdim. Bütün her şeyi usule uygun bir şekilde yaptım. İskan işlemleri için belediyeye müracaat ettim. Bu müracaatımdan sonra belediyede imar kadrosu değişti. İskanımla ilgili süre daha da uzadı. Projemin her şeyi tamdı ama bir türlü son denetime gelip onay verilmiyordu. Aslı Hanım'dan randevu alarak arkadaşımla beraber yanına gittik. Benim binama geleceklerini söyledi. Bir süre sonra geldiler. Bina tepeden tırnağa kontrol edildi ve herhangi bir kusur bulunmadı bu nedenle iskan verileceği söylendi ama yine verilmedi tekrar Aslı Hanım'a gittim. Yangın sistemiyle alakalı sizin projenizi bulamıyoruz, bu yüzden işiniz uzadı dedi. Ben de evraklarımızın hepsinin tam olduğunu söyledim fakat bir netice alamadan ayrıldım. Tekrar gittiğimde evrakı bulduklarını, herhangi bir sıkıntı olmadığını, projeyi onaylayacaklarını söylediler. Daha sonra avukat Ali Şafak beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Ben de yanına gittim ve görüştük. Ali Bey bana burada bir kağıda 1 milyon TL yazarak uzattı. Ben de 250 bin TL yazıp geri uzatarak 'ancak bunu verebilirim' dedim. Ardından Ali Bey 750 bin TL yazarak geri uzattı. 'Bunu demek istiyorsunuz galiba' dedi. Ben de hayır dedim ve altına 500 bin TL yazarak ona uzattım. Sonra beni arayacağını, anlaşacağımızı söyledi. Bir süre sonra Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve ben tekrar görüştük. Tuncay Bey bana 750 bin TL'nin büyük bir para olmadığını bunu kolaylıkla ödeyebileceğimi söyledi. Ben de zorlanacağımı söyledim. Baktım olacak gibi değil kabul ettim. Parayı aleni bir şekilde veremeyeceğimi söyledim. Market kartı alabilirsiniz dedi. Ben de kabul ettim. Bir 300 bin TL bir de 450 bin TL olacak şekilde iki parça halinde biner liralık kartları aldık. Ardından kısa bir süre sonra iskanımız onaylandı" dedi.

"RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN 50 BİN EURO TALEP EDİLDİ"

Tanık olarak dinlenen Ali Bayram Üst, "Ben bir mimarlık şirketinde satış elamanı olarak çalışıyorum. Projelerin ruhsat ve iskan işleriyle Şile Belediyesini ilgilendiren kısımlarını takip ediyorum. Firmamıza Yeniköy'de yapılan 10 villalık bir iş geldi. Biz de gerekli çizimleri yaparak ruhsat ve iskan işlemleri için belediyeye başvurduk. Belediyede iki üç tane ruhsat dosyamız vardı. Bunlar bir süredir içeride bekliyordu. Patronum Recep Üst, Tuncay Tolga Özçakmak'la Acıbadem'de bir kafede dosayaları konuşmak için buluştu. Görüşmede Tuncay Tolga Özçakmak 50 bin Euro para talep etti. Bu paranın verilmemesi halinde işlemlerin olmayacağını söyleyerek bizi ikna ettiler. Daha sonra Ali Şafak isimli avukat beni aradı ve konum attı. Bu olaylardan sonra savcılığa bildirdim bu durumu. Ali Şafak'la bu ödeme konusunda anlaştığımızı, Ali Şafak'ın bana bir gün verip bu ödemeyi yapacağımızı savcılığa bildirdim. Recep Üst hesabından TL olarak çektiğim parayı dövizcide döviz yapıp o şekilde Ali Şafak'ın attığı konuma gittim. Yanımda pembe bir çanta vardı. Bu çantanın fotoğrafını çekmiştim. Hatta Avukat Ali Şafak'a vereceğim paraların da fotoğraflarını da çektim. Ali Şafak ile parayı verirken konuşmalarımızı da ses kaydına aldım. Ali Şafak'a çantayı bırakarak mekandan ayrıldım. Yaklaşık bir ay sonra bizim ruhsatımız çıktı" dedi.

EV SATIŞI SÜRECİNDE 290 BİN DOLAR ÖDEME YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Bir diğer tanık Vedat Tan, "Müteahhidim. Yaptığımız evlerden biri için bir kadın bizi aradı ve eşiyle birlikte evi görmek istediğini söyledi. Adının Gülay Kabadayı olduğunu söyledi. İlk defa kendisiyle orada tanıştım. Özgür Kabadayı ve Gülay Kabadayı bir gün sonra evimize geldiler, beğendiklerini söylediler. Kendileriyle 12,5 milyon TL karşılığında anlaştık. Özgür Bey bana bir arazilerinin olduğunu söyleyerek biraz bekleyebilir misiniz dedi. Tabii dedim. 3-5 gün sonrasında Gülay Kabadayı ve Özgür Kabadayı geldi ve 10 bin dolar kapora aldık. Daha sonra bana yine ev arazi satışı gerçekleştireceklerini, bu süreçte biraz beklememi istediler. Ben de kabul ettim. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kimse beni aramadı. Bunun üzerine Gülay Hanım'ı arayarak ev veya arazi satışıyla ilgili ne olduğunu sordum. Kendisi biraz daha süre istedi. Ben de kabul ettim. 10-15 gün sonra tekrar aradığımda bir pürüz olduğunu söyledi. İsterseniz bu işi sonlandıralım dedim. Ancak kendisi, aynı şekilde devam edelim dedi. Bir saat sonra kardeşi Oğuz tarafından aranacağımı söyledi. Oğuz Kaçmaz akşam saatlerinde beni arayarak nerede olduğumu sordu. İnşaatta olduğumu söyledim. Daha sonra yanıma geldi. Oğuz Bey bana bir zarf içerisinde 100 bin dolar para verdi. Bundan sonraki işlemleri kendisiyle yürüteceğimizi, Gülay Hanım'ı aramamam gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra yine 100 bin dolar, bundan 10-15 gün sonra da 90 bin dolar verdi. Daha sonra tapuyu Gülay Hanım'a teslim ettim. 10 bin doları kapora olarak Özgür Kabadayı'dan aldım. İlk 100 bin doları, ikinci 100 bin doları ve son 90 bin doları ise Oğuz Kaçmaz'dan aldım. Ardından evi sattım" dedi.

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından heyet, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için yarına erteledi. Duruşmada tanık olarak dinlenmesi istenen Ahbap soruşturmasından tutuklu bulunan Haluk Levent'in Çarşamba günü dinlenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör