Haberler Yaşam Haberleri Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 01:34

Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkınının ardından ekipler su tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Ümraniye istikameti trafiğe kapatılırken, trafik yan yoldan sağlanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı
  • ABONE OL

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli yağış, kent içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış sonrası Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını sebebiyle güzergahta ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yoldaki suyun birikmesi ve tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şile Otoyolu'nun Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde yan yoldan verilirken, ekiplerin suyu tahliye etmek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ÇEKMEKÖY #ÜMRANİYE #İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA