Şile Otoyolu’nu İSKİ’nin ihmali vurdu! Onlarca araç suyun içinde kaldı

İstanbul'da Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağmurda Beykoz ile Çekmeköy ve Ömerli bölgesine metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Yağmur, eksik altyapı ve tıkanan giderlerle birleşince Şile Otoyolu'nun Ümraniye Tepeüstü mevki ile Çekmeköy girişi arasında bulunan bölgede onlarca araç suyun içinde kaldı. Gece boyunca süren çalışmaların ardından bölgede biriken su çekilirken su altında kalarak zarar gören araçlar da bölgeden kurtarıldı.

İSKİ KUTU MENFEZ KOYMAYINCA SU ŞİLE YOLUNA AKTI

Şile Otoyolunun kapanmasına ve onlarca aracın zarar görmesine sebep olan su akıntısının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin ihmali sonucunda yaşandığı ortaya çıktı. Sel sularının ormanlık araziden doğrudan Şile yoluna aktığı, bölgeye İSKİ tarafından kutu menfez konulması halinde ormanlık alandan gelen suyun rahatlıkla bölgeden uzaklaştırılabileceği kaydedildi.

ELEKTRİK TRAFOSU SU İÇİNDE KALDI

Ormanlık alandan gelip Şile Otoyoluna akan su sebebiyle bölgede bulunan bir inşaatın konteyneri sürüklendi. Yol kenarında bulunan bir elektrik direği de devrildi. Suyun taştığı ormanlık alanın hemen yanında su içinde kalan bir elektrik trafosu ise adeta faciaya davetiye çıkarttı.

KÜÇÜK MENFEZ SUYU TAŞIMIYOR

Yaşananlarla ilgili konuşan inşaat mühendisi Barış Aksüz, "Normalde burada bir kutu menfez var. O ufak. Menfezin çapı 1 metre 20 santimetre. İSKİ'nin kendi projesinde mühendisler 2 metre çapında kutu menfez çizmişler. Ancak yatırım bütçesinde değil diye yapmıyorlar. Bunun sonucu olarak da mevcut menfez suyu taşımıyor. Taşımayınca da taşan su aşağıya Şile yoluna kadar gidiyor. Kaç defa dilekçe verdik. Yapmadılar. Şile yolundaki dün geceki taşkının bir sebebi de burasıdır. İSKİ'nin kanalları 50 -100 yıllık planlarla yapılmalı" dedi.

BEYKOZ'DA BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİĞE BAŞLADI

Selin vurduğu yerlerden birisi olan Beykoz'da da çok sayıda evi su bastı. Beykoz Şahinkaya Caddesi üzerinde bulunan Türk Alman Üniversitesi'nin duvarı sel sebebiyle çöktü. Çamlıbahçe Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Beykoz Belediyesi ekipleri su basan evlerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan Beykoz Tokatköy Köprüsünün duvarları sel suları sebebiyle bazı noktalarda çöktü. Çökme sebebiyle belediye ekipleri bölgedeki yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

"İSKİ'YE HABER VERDİK"

Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak'ta bulunan bir evi su bastı. Evin içine dolan su, beraberinde çamur da getirdi. Sabah saatlerinde evlerine gelen ev sahipleri, odaların ve eşyaların çamur içinde kaldığını gördü. Evde oluşan hasar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Ev sahibi Gülin Kızıltan "Evimiz çamur içinde. 60-70 yıllık Beykozluyuz. Bir ay önce de aynı şekilde çok yağmur yağdı. İSKİ'yi çağırdık, ilgileneceğini söyledi. Şu anki hali berbat. Böyle bi rşey görmedim ben ilgilenen yok. İSKİ dün geldi, "Yardımcı olacağız" dedi. Ne gelen var ne giden. Evimiz berbat halde. Yardım talep ediyorum"" diye konuştu.

ŞİLE'DE ÜSKÜDAR CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Şile Üsküdar Caddesini ve caddeye çıkan yollarla bölgede bulunan çok sayıda villayı su bastı. Üsküdar Caddesinin göle döndüğü bölgede belediye ekipleri yolları ulaşıma kapattı.