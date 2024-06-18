Şile’de 2 genç boğuldu

Şile'de denizen 2 kişi hayayını kaybetti. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı'nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.

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Yusuf Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Oranın güvenliği saat 09.00'da 10.00'da işbaşı yapıyor, cankurtaran güvenliği. Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım. Gözümü açtığımda ambulanstaydım Şile'de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar" dedi.