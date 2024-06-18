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Giriş Tarihi: 18.6.2024 20:15 Son Güncelleme: 18.6.2024 20:23

Şile’de 2 genç boğuldu

Şile Sofular Plajı’nda önceki gün denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak hayatını kaybetti. Boğulmaktan son anda kurtarılan 12 yaşındaki kardeşinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. 5 Haziran'da aynı plajda denize giren ve kaybolan Azerbaycan uyruklu 17 yaşındaki Yusuf Jamalov'un cansız bedenine de sabah saatlerinde ulaşıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şile’de 2 genç boğuldu

Şile'de denizen 2 kişi hayayını kaybetti. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı'nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.

TEDBİR YOK

Yusuf Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Oranın güvenliği saat 09.00'da 10.00'da işbaşı yapıyor, cankurtaran güvenliği. Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım. Gözümü açtığımda ambulanstaydım Şile'de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar" dedi.

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Şile’de 2 genç boğuldu
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