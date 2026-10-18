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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Şile’de sağanak yağış taşkına neden oldu

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Şile’de sağanak yağış taşkına neden oldu
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Anadolu Yakası'nda yer yer etkisini gösteren sağanak Şile'de taşkına neden oldu. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları yürütürken, Şuayipli mevkiinde yoğun yağış nedeniyle toprak kayması neticesinde yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol temizlenerek kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, "Ağva merkezde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına karşı ekiplerimiz, su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği için sahadaki çalışmalarımız devam ederken, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞİLE
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Şile’de sağanak yağış taşkına neden oldu
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