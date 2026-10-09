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Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:54

Silifke Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklu sayısı 14’e yükseldi

Mersin’in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’la birlikte tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Silifke Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklu sayısı 14’e yükseldi
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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi bünyesindeki bazı ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışında bulunan bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırıldı. Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda yapılan araştırmalar kapsamında bilirkişi raporları hazırlanarak, tanık beyanları alındı. Silifke Belediyesi bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin de etkin pişmanlık kapsamında ifadelerine başvuruldu. Yürütülen soruşturma sonucunda özellikle belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D. ile birlikte aralarında geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T.'nin de bulunduğu M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı R.D., eski imar müdürü E.T.T ile iş adamı M.K. ise tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Turgut ile birlikte Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı S.O., Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.S.D., Özel Kalem Müdürü E.S. ve Ayniyat Müdürü E.G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı. Başsavcılığın itirazı üzerine daha sonra 3 şüpheli daha tutuklandı. Yapılan ikinci dalga operasyonuyla 3 şüpheli daha tutuklanması ile toplam 14 şüpheli tutuklandı.

#MERSİN #SİLİFKE
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