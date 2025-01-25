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Giriş Tarihi: 26.1.2025

Silifke yoğurdu Avrupa yolunda

Silifke yoğurdu Avrupa yolunda
Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2022'de coğrafi işaret tescili verilen Silifke yoğurdu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmaları sayesinde AB'den tescil aldı. Türkülere konu olan yoğurda verilen "AB tescili" üreticinin yüzünü güldürdü. Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa sofralarında yer bulmasını bekleyen üretici ve sektör temsilcileri, markalaşarak ihracata katkı sağlamak istiyor.
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Silifke yoğurdu Avrupa yolunda
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