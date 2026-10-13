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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Silifke’yi sel vurdu

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Silifke’yi sel vurdu
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Mersin'in Silifke ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı yollarda biriken sel suları ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı. Taşkın suları çevrede etkili olurken, Atatürk Evi'ni de su bastı. Su baskınları ve taşkınlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#MERSİN #SİLİFKE
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Silifke’yi sel vurdu
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