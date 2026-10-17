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Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:27

Silivri'de feci kaza! Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul, Silivri'de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Korkunç olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Silivri’de feci kaza! Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı
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Silivri D-100 Karayolu'nda çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kazaya karışan İETT otobüsündeki yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir otobüse aktarıldı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SİLİVRİ #İETT #KAZA

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Silivri'de feci kaza! Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı
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