Silivri’de feci kaza! Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

Silivri D-100 Karayolu'nda çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.