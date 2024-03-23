Silivri’de herkesin bir dikili ağacı olacak

Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projelerini anlattı:Türkiye'nin milli tohum üreten en büyük belediyesi olarak 2024 yılında bin 500 dönümde, yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpayla, milli hibrit ayçiçek ekimi yapacağız. Elde edeceğimiz bin ton tohumluk arpayı çiftçilere, ürettiğimiz 100 bin litre ayçiçek yağını da 20 bin vatandaşımıza bedelsiz dağıtacağız. Silivri'mizde ekilmedik 1 metrekare yer kalmayacak.15 bin metrekare alanda, bölgemizin en modern ve en büyük mezbahasıyla et entegre tesisini Silivri'mize kazandıracağız. İhtiyaçları karşılayamayan balıkçı barınağımızın yerine modern ve standartlara uygun yeni bir balıkçı barınağı yapacağız. Balıkçı barınağında çekek yeri, balık satış alanları, balıkçı sosyal tesisleri, idari ve teknik alanlar yer alacak.Semizkumlar, Yeni Mahalle, Büyükçavuşlu ve Mimarsinan mahallelerimizde kapalı pazar yerleri yapacağız.Sahipsiz hayvan dostlarımız için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tahsis edilecek bölgede doğal yaşam alanlarını hayata geçireceğiz. Üniversitelerin veteriner fakülteleriyle yapacağımız iş birliğiyle, Silivri sınırları içerisindeki sahipli sahipsiz hayvanların, bakım ve tedavilerinin sağlanacağı bir hayvan hastanesi kuracağız.Gelecek nesillere daha yeşil bir Silivri bırakmak için yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nce tahsis edilecek alanlarda, Silivri'de doğan her bir çocuğun isminin yer alacağı ağaçlar dikerek korular oluşturacağız.