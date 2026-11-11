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Giriş Tarihi: 11.11.2026 23:02 Son Güncelleme: 11.11.2026 23:07

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı

İstanbul Silivri'de, bir sitede elektrik panosunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

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İHA İHA
Silivri’de sitede elektrik panosu patladı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu.

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı


İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#İSTANBUL #SİLİVRİ
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Silivri'de sitede elektrik panosu patladı
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