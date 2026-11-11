Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sitedeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ve yoğun duman paniğe neden oldu.

Silivri'de sitede elektrik panosu patladı



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Panoda meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.