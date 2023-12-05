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Giriş Tarihi: 5.12.2023 01:47 Son Güncelleme: 5.12.2023 01:47

Simit tarifi | MasterChef simit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2023 All Star son bölümde oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar en lezzetli simiti hazırlamak için mücadele etti. Ekranlarda yapılışını izleyenler kendileri de yapmak isteyerek simit nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalar yapıyor. Simit tarifi ve tüm detaylar.

Simit tarifi | MasterChef simit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Simit tarifi, MasterChef yarışmasında gündem olarak simit nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırılıyor.

SİMİT NASIL YAPILIR, TARİFİ VE MALZEMELERİ NELERDİR?

İşte en lezzetli simit tarifi ve malzemeleri,

SİMİT MALZEMELER

  • 1 paket yaş maya (42 gram)
  • 2 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı oda sıcaklığında süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 100 gram susam

SİMİT NASIL YAPILIR?

Mayayı 1 çay bardağı ılık suda ezin. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp maya, tuz ve süt ekleyerek yoğurun. Üzerine bir havlu örtüp, 30 dakika mayalanması için bekletin. Diğer taraftan 1 çay bardağı su ile pekmezi derin bir kapta karıştırın. Susamı da düz bir tabağa boşaltın. Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, şerit haline getirin. Uçlarını iyice kapatıp, önce pekmezli suya batırın, sonra susama bulayıp, yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında susamlar kızarana kadar pişirin.

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Simit tarifi | MasterChef simit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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