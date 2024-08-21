Sinanpaşa’da orman yangını: 30 hektarlık alan kül oldu

Yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 25 arazöz sevk edilerek yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildi. Orman ekipleri ve itfaiye personelinin müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda, yangına neden olan sigara izmaritini atan şahıs tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Yangının başladığı saatten itibaren bölgeye giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sinanpaşa ve Kırka Kasabasında yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Kırka Kasabamızda meydana gelen yangın alanında incelemelerde bulunduk. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi için, 5 helikopter, onlarca Orman Yangın Arazözü, İş Makinaları, İtfaiye Araçları ve bölge halkımız tarafından yoğun bir çalışma yürüttüler. Kahramanca yangına karşı mücadele eden Orman Teşkilatımız başta olmak üzere her bir görevlimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum. Rabbimden böylesi bir afetin bir an önce söndürülmesini, daha beterinden bizleri muhafaza eylemesini niyaz ediyorum" dedi.

YENİDEN KIRKA'MIZI YEŞERTECEĞİZ

Kırka'nın AK Partili Belediye Başkanı Hakan Şahin, yangının çıktığı andan itibaren büyük bir özveriye çalıştıklarını söyleyerek, "Başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza seferber oldukları için teşekkür ediyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya bölgeye gelerek, çalışmaları yakından takip etti. Çıkan yangın sonucunda 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın doğu ve batı tarafı olmak üzere kontrol altına alınmıştır. Sabaha kadar itfaiye ekiplerimiz soğutma çalışması yapacaklar. bir daha yeşil olacak Kırka'mız. Varımızla yoğumuzla yeniden yeşerteceğiz" diye konuştu.