Sınav için mucize besinler

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği merkezi sınavlara 1 ay kadar bir süre kaldı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihleri yaklaştıkça öğrencilerin kendilerini yorgun ve bitkin hissetmeleri, kaygı duymaları olağan durumlar. Sınav dönemlerinde doğru beslenmek en az planlı çalışmak kadar önemli. Sınavlarda zihinsel performansı artıran, yorgunluğu gideren ve dikkat artıran beslenme önerilerini İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar ile konuştuk. Yenipınar, beyin fonksiyonlarını güçlendiren bazı besinleri şu şekilde sıraladı:

YAĞLI BALIKLAR Somon, sardalya ve ton balığı gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Haftada 2-3 kez fırında veya ızgara olarak tüketin.

KIRMIZI MEYVELER: Yaban mersini ve kırmızı meyveler, antioksidanlar ve flavonoidler açısından zengindir. Bu meyveler beyin hücrelerini koruyarak yeni bağlantılar oluşturulmasına yardımcı olur.

KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, beyin sağlığını destekleyen E vitamini ve sağlıklı yağlar içerir. Her gün 3-4 tam ceviz içi tüketin.

YUMURTA: Yumurta, kolin içerdiği için hafızayı güçlendirici bir etkiye sahiptir. Özellikle sınav döneminde öğrencilerin kahvaltılarında yumurtayı tercih etmeleri gerekir.