Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: Mansur Yavaş’ın ihmali Ankara’yı 10 yıl geriye götürdü!

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "İnsana dokunan her türlü faaliyeti sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve şehre vizyon katan, marka değeri oluşturun projeleri çok önemsiyoruz. Spora, sanata, kültüre verdiğimiz destek kadar sanayicimize ve çiftçimize de elimizden gelen desteği veriyoruz. Ankara ihracatının 3'de 2'si Sincan'da yapılıyor. Dolayısıyla bu istihdam tarımsal ve endüstri istihdamına katkı sağlayacak projelere ihtiyacımız var. Bu konuda da çiftçilerimiz ve organize sanayi yöneticilerimiz ile ortak çalışıyoruz. Proje geliştirme konusunda inisiyatifler alıyoruz. Bunun yanında da vizyon projelerine imza atıyoruz. Örneğin sıfır atık projesi konusunda ciddi yatırımlar yaptık. 'Sincan Park' adını verdiğimiz rekreasyon alanını hizmete açacağız. Sinan Şamil Sam Spor Salonu'muz var. Uluslararası müsabakalara ev sahibi yapabilecek bir yer. Fatih Kültür ve Kongre Merkezimiz var. Bunların yanında Sincan'ımıza, Ankaralı vatandaşlarımıza sayısız basket sahaları, halı sahalar, yüzme havuzları, badminton sahaları kazandırdık. Kreşler açtık, köy konakları yaptık. Millet Kıraathanesi sayımızı sıfırdan 12'ye çıkardık. Çok şükür Sincan Kütüphanelerle anılan bir yer haline geldi. Mansur Yavaş'ın derdi hiçbir zaman vatandaşı olmadı. Göreve geldiği günden beri nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim diye düşündü. En son Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na 'Tamam' dedi. Onu da başaramadı. Ankara ne yazık ki Yavaş'ın ihmali yüzünden 10 yıl geriye gitti. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Sincan çok uzak bir yer değil. Gelsin burada ağırlayayım kendisini. Yaptıklarımızı göstereyim. Belediyecilik neymiş öğreteyim diyeceğim ama seçime 5 ay kaldı. Bu saatten sonra öğrenmeye kalksa yetiştiremez." diye konuştu.
Borçsuz mali yapısı ve yaptığı hizmetlerle birçok belediyeye örnek olan ve 1.3 milyarlık bütçesi ile devasa yatırımlara imza atan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, geçtiğimiz günlerde yapılan bir ödül töreninde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Ercan aldığı ödülü Sincan'a ithaf ederken devasa bütçesi ile Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
Ankara'ya kazandırdığı vizyon projelerle Ankara'nın marka değerini artıran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a belediyecilik dersi verdi. Ercan 1.3 milyar bütçesi ile yaptığı vizyon projeleri tek tek sıralayarak 4 buçuk yılda Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet namına hiçbir icraatı olmayan Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
"BELEDİYECİLİĞİ ALIŞILA GELEN TEMEL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE SINIRLI GÖRMÜYORUZ"
Yılın Belediye Başkanı ödülünü alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Belediyeciliği alışıla gelen, temel belediyecilik anlayışı ile sınırlı görmüyoruz. Yol yapmakla, kaldırım yapmakla, çöp toplamakla, kaldırım yapmakla belediyecilik tamamlanmış olmuyor. Artık 'Yeni nesil belediyecilik' diye bir kavram oluşmuş durumda. Biz de buna ayak uyduruyoruz. İnsana dokunan her türlü faaliyeti sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve şehre vizyon katan, marka değeri oluşturun projeleri de çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri temel belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırdığımız gibi bu projeleri hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en önemli kaynağımız insan. Gençlerimizin eğitim ve akademik konularına elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz. Onların başarısı bizim başarımız. Spora, sanata, kültüre verdiğimiz destek kadar sanayicimize ve çiftçimize de elimizden gelen desteği veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde çiftçimize üretimlerine katkı sağlamak adına tohum desteği sağladık." dedi.
"SİNCAN'IN VİZYON PROJELERLE ANILMASI ANARA'MIZIN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR"
Ercan, "Bilindiği gibi Sincan hem tarımsal üretimde hem de sanayi konusunda Ankara'da merkez sayılabilecek bir yer. Metropol ilçe olmamıza rağmen benzer ilçelere göre tarımsal üretim kapasitemiz fazla. Bir yandan da 5 tane organize sanayi bölgelerimiz bakımından Ankara'nın en önemli sanayi merkeziyiz. Ankara ihracatının 3'de 2'si Sincan'da yapılıyor. Dolayısıyla bu istihdam tarımsal ve endüstri istihdamına katkı sağlayacak projelere ihtiyacımız var. Bu konuda da çiftçilerimiz ve organize sanayi yöneticilerimiz ile ortak çalışıyoruz. Proje geliştirme konusunda inisiyatifler alıyoruz. Bunun yanında da vizyon projelerine imza atıyoruz. Örneğin sıfır atık projesi konusunda ciddi yatırımlar yaptık. Bu sayede birçok ödül aldık. Üretim tesislerinde geri dönüştürdüğümüz organik atıklardan mama, gübre üretimi, solucan üretimi, kurtçuk üretimi, balık üretimi, sebze ve meyve üretimi gibi birçok üretim yapıyoruz. Ayrıca verdiğimiz eğitimler sayesinde kişi başı atık miktarını 1.2 kilogramdan 800 grama düşürdük. Bunlar bizim vizyon projelerimiz. Sincan'ın böyle projelerle anılması Ankara'mızın marka değerini artıran önemli unsurlardır." ifadelerini kullandı.
"GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ YAPILANLARIN ÜSTÜNE NE KOYARIZ DİYE UĞRAŞTIK"
Ercan şöyle devam etti; "Bunların dışında son dönemde yaptığımız ova çayındaki 'Sincan Park' adını verdiğimiz ve önümüzdeki ay devralacağımız 300 bin metrekare yaşam alanına sahip rekreasyon alanını hizmete açacağız. Burası önceden bataklıktı biz bu alanı cennet bahçesine çevirdik. Bununla birlikte Sinan Şamil Sam Spor Salonu'muz var. Uluslararası müsabakalara ev sahibi yapabilecek bir yer. Fatih Kültür ve Kongre Merkezimiz var. Görenlerin hayrete düştüğü bir proje. Aynı anda 4 bin kişinin masa düzeninde yemek yiyebileceği geniş bir yer. Şu anda Sincan'ın yeni cazibe merkezi olacak olan içerisinde meydan ve dükkanları barındıran bir alan oluşturuyoruz. Bunların yanında Sincan'ımıza, Ankaralı vatandaşlarımıza sayısız basket sahaları, halı sahalar, yüzme havuzları, badminton sahaları kazandırdık. Kreşler açtık, köy konakları yaptık. Millet Kıraathanesi sayımızı sıfırdan 12'ye çıkardık. Çok şükür Sincan Kütüphanelerle anılan bir yer haline geldi. Biz saman alevi gibi parlayıp sönenlerden olmadık. Göreve geldiğimiz günden beri yapılanların üstüne neler koyabiliriz diye uğraştık."
"1.3 MİLYARLIK BÜTÇEMİZ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GİBİ HİZMET ETTİ"
"Her zaman daha iyisi için çalıştık" diyen Ercan, "Bizim vatandaşımıza yaptığımız hizmetin gayretini gördükleri için bizi böyle bir ödüle layık gördüler. Biz bir büyükşehrin belediyesi gibi hizmet ettik. Bu hizmetlerimizi de 1.3 Milyarlık bütçemiz ile yaptık. Ankaralı hemşerilerimize yaptığımız hizmetler dışında deprem bölgelerine de hizmet etmeye çalıştık. Bütçemizin yüzde 10'unu oralara ayırdık. 300 Konteyner kent kurduk. Adıyaman Merkezi'ne "Büyük Sincan" adı ile 60 dükkânlı bir çarşı kurduk. Ayrıca orada bir poliklinik yaptık. 4 ay boyunca 10 bin kişiye 3 öğün yemek çıkardık. Alt yapı işlerine yardımcı olduk. Sincan'ı nasıl temizliyorsak Adıyaman'ı da öyle temizledik. Adıyaman sanki Sincan'mış gibi arkadaşlarımız orada mesailerini yaptı. Belediye başkanlığı işi gönül işi. Biz 94 ruhu ile yaptık ne yaptıysak. Bizim derdimiz millet. İnsan odaklı bir anlayışla hareket etmeniz gerekiyor. Sağlam bir ekiple yapamayacağınız iş yok. Hedefimiz AK Parti belediyeciliğini en yükseğe çıkarmak." Vurgusunu yaptı.
"SEÇİME 5 AY KALDI YAVAŞ BELEDİYECİLİK ÖĞRENMEE KALKSA YETİŞMEZ"
"Bizim koltuk sevdamız olmadı." ifadelerini kullanan Ercan, "Mansur Yavaş'ın derdi hiçbir zaman vatandaşı olmadı. Göreve geldiği günden beri nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim diye düşündü. En son Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na 'Tamam' dedi. Onu da başaramadı. 'Ben siyaset yapmayacağım. Benim laybedecek vaktim yok. Canlı yayın için İstanbul'a bile gitsem bu bana vakit kaybettirir' diyen kişi seçimlerde Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp şehir şehir gezdi. Ankara ne yazık ki Yavaş'ın ihmali yüzünden 10 yıl geriye gitti. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Sincan çok uzak bir yer değil. Gelsin burada ağırlayayım kendisini. Yaptıklarımızı göstereyim. Belediyecilik neymiş öğreteyim diyeceğim ama seçime 5 ay kaldı. Bu saatten sonra öğrenmeye kalksa yetiştiremez" şeklinde konuştu.