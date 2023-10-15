Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: Mansur Yavaş’ın ihmali Ankara’yı 10 yıl geriye götürdü!

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "İnsana dokunan her türlü faaliyeti sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri ve şehre vizyon katan, marka değeri oluşturun projeleri çok önemsiyoruz. Spora, sanata, kültüre verdiğimiz destek kadar sanayicimize ve çiftçimize de elimizden gelen desteği veriyoruz. Ankara ihracatının 3'de 2'si Sincan'da yapılıyor. Dolayısıyla bu istihdam tarımsal ve endüstri istihdamına katkı sağlayacak projelere ihtiyacımız var. Bu konuda da çiftçilerimiz ve organize sanayi yöneticilerimiz ile ortak çalışıyoruz. Proje geliştirme konusunda inisiyatifler alıyoruz. Bunun yanında da vizyon projelerine imza atıyoruz. Örneğin sıfır atık projesi konusunda ciddi yatırımlar yaptık. 'Sincan Park' adını verdiğimiz rekreasyon alanını hizmete açacağız. Sinan Şamil Sam Spor Salonu'muz var. Uluslararası müsabakalara ev sahibi yapabilecek bir yer. Fatih Kültür ve Kongre Merkezimiz var. Bunların yanında Sincan'ımıza, Ankaralı vatandaşlarımıza sayısız basket sahaları, halı sahalar, yüzme havuzları, badminton sahaları kazandırdık. Kreşler açtık, köy konakları yaptık. Millet Kıraathanesi sayımızı sıfırdan 12'ye çıkardık. Çok şükür Sincan Kütüphanelerle anılan bir yer haline geldi. Mansur Yavaş'ın derdi hiçbir zaman vatandaşı olmadı. Göreve geldiği günden beri nasıl Cumhurbaşkanı olabilirim diye düşündü. En son Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na 'Tamam' dedi. Onu da başaramadı. Ankara ne yazık ki Yavaş'ın ihmali yüzünden 10 yıl geriye gitti. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Sincan çok uzak bir yer değil. Gelsin burada ağırlayayım kendisini. Yaptıklarımızı göstereyim. Belediyecilik neymiş öğreteyim diyeceğim ama seçime 5 ay kaldı. Bu saatten sonra öğrenmeye kalksa yetiştiremez." diye konuştu.