Sinema dünyası Moskova’da buluştu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uluslararası film festivali sürüyor. 23 Ağustos'ta başlayan ve 28 Ağustos'a kadar sürecek olan Moskova Film Haftası etkinliğine 40'tan fazla ülkeden film yapımcıları, yönetmenler, senaristler, oyuncular ve sinema sektörünün temsilcileri katıldı. Etkinlik kapsamında başta ev sahibi Rusya'nın filmleri olmak üzere katılımcı ülkelerin hem tarihi hem de güncel filmleri gösterildi. Davetlilere soru cevap bölümlerinde ise en büyük ilgiyi Türkiye'den gelen katılımcılar gördü.Moskova Hükümeti Kültür Bakanı Alexey Fursin etkinliğin amacını "Filmlerin sınırları yoktur. Ülkelerin ortak filmler yaparak birbirlerine daha da yakınlaşacağını düşünüyoruz. Türk film yapımcılarıyla da birçok işbirliğini geliştirebiliriz. Ortak projeler üzerinde birlikte çalışabileceğimizi biliyoruz. Türk film endüstrisinin önde gelen isimleriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız" dedi.Etkinlik sırasında Moskova sınırları içerisinde açılışı yapılan ve dünyanın en büyük açık hava film setinin de tanıtımı gerçekleştirildi. 2030 yılına kadar yapımına devam edilecek olan ve 11 milyon metrekarelik alanı kaplayan film platosunda dünyanın dört bir yanından film yapımcıları gelerek kendi senaryolarını burada çekebilecek. Rus yetkililer bu film çekim alanında ayrıca çok sayıda ortak projenin de hayata geçirilmesini planlıyor.