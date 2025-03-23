Sinemanın üstadına duygusal veda

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında vefat eden Osman Sınav için AKM'de tören düzenlendi. Taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen ile sanat dünyasından birçok isim katıldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu milletin hikâyesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı" dedi.Oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı" ifadelerini kullandı. Osman Sınav, ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.