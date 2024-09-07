Sinemaya destek miktarı 300 milyona yaklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 22 projeye toplam 97 milyon 750 bin lira destek sağladı. Bakanlığın desteğiyle 2024'te sinemaya aktarılan toplam destek miktarı 284 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Sinema Destekleme Kurulu'nca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 5'ini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", 13'ünü "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 3'ünü "Ortak Yapım" ve 1'ini de "Çekim Sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu. Projeler arasında yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti" ile yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in üstleneceği "Mavi Kuş" adlı projesi de yer aldı.