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Giriş Tarihi: 2.8.2025 08:45 Son Güncelleme: 2.8.2025 08:58

Sinem’in katili Sinop’ta yakalandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaralayan Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan Somun,Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sinem’in katili Sinop’ta yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Sinem’in katili Sinop’ta yakalandı
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