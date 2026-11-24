"TELEVİZYONLARDA İZLİYORDUK, KİMSE BENİM BAŞIMA GELMEZ DİYE DÜŞÜNMESİN"



Sınıf arkadaşının saldırısı sonucu yaralanan N.D.'nin dayısı Hamza Altınkale, "Bize söylenilen sırtında, boynunda, yüzünde, kollarında ortalama 50 tane falan dikiş var. Yani bir santim daha girseymiş maket bıçağı çocuk şu an hayatta değildi, Allah korudu. Biz daha önce hep televizyonlardan izliyorduk. Nice Ahmetler, Ayşeler, Fatmalar, Aliler, Veliler gencecik, pırıl pırıl çocuklar hayatlarını kaybetti. Yani çocukların en güvenli yeri bir evidir, anne babasının yanıdır. İki, eğitim yuvasıdır. Yani bunlar bizim geleceğimiz. Çocuklar niye ölsün? Niye ölsün çocuklar? Allah'tan tuvaletin kapısı kilitliymiş. Herkes derste olduğu için tuvalete sokacakmış. Allah korusun orada bıçaklayacakmış olsa kimse görmediği için belki bu çocuk şu an hayatta değildi. Okulu suçlamıyoruz, öğretmenler de suçlu değil. Kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin. Televizyonlarda izliyorduk, tabii ki çok üzülüyorduk. Onlar da bizim çocuklarımız" şeklinde konuştu.