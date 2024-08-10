Sınıf arkadaşını öldüren liseliye 24 yıl hapis talebi

Ankara'da 13 Şubat 2024'te Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesindeki parkta lise öğrencileri Hüseyin Ünal ve arkadaşı Eray Nurullah D. arasında tartışma çıktı. Eray Nurullah D. yanında getirdiği bıçakla Ünal'ı kalbinden ve bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan müdahalede rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Eray Nurullah D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eray Nurullah D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık tarafından Eray Nurullah D. hakkında fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olması gerekçesiyle 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'

Eray Nurullah D. hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Hüseyin Ünal ile sınıf arkadaşı olduğunu, olay gününden bir gün önce okul çıkışında Ünal ile kız meselesi yüzünden aralarında tartışmaları çıktığını öne sürdü. Ertesi gün Ünal'ın okula gelmediğini, sınıf arkadaşları Yakup B, Cihan Ö. ve Gökdeniz F'ye "Hüseyin nerede beni oraya götürün konuşacağım" diyerek Eray Nurullah D, arkadaşı Cihan Ö'ye Ünal'ı arayıp, parka çağırmasını söylediğini daha sonra hep birlikte parka gittiklerini söyledi. Eray Nurullah D, Ünal'ın konuşmaları üzerine sinirlendiğini, ardından korkutmak amaçlı bacak kısmına doğru birkaç kez bıçağı savurduğunu, Ünal'ın bağırması üzerine korkup kaçtığı ifadesinde bulundu. Eray Nurullah D. "Pişmanım, öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi. Tanık olarak ifade veren Buse E, ise Eray Nurullah D'nin sevgilisi olduğunu ve olaydan bir gün önce sınıftan çıkarken Ünal'ın Eray'a bir şeyler söylediğini ancak tam olarak ne dediğini duymadığı söyledi. Olay günü evde olduğunu yaşananları tanıklık etmediğini ifade etti.

ÖLDÜRMEK İÇİN TASARLADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Ünal'ın ölümünün kesici delici alt yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmelerinden gelişen dış kanama ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan tespitlere göre yaşanan tartışmadan ötürü suça sürüklenen çocuk Eray Nurullah D. arkadaşı Ünal ile hesaplaşmak istemesi olduğu, şüphelinin başından beri Ünal ile görüşme isteğinden geri dönmediği, maktulün olay günü okula gelmemesi nedeniyle okul çıkışında beklediği belirtildi. İddianamedeki tespitlerde Ünal'ı görememesi nedeniyle diğer tanıkları da planını onlardan gizleyerek dahil ettiği, Ünal'ı karar verdiği yere hile ile getirerek planını gerçekleştirdiği, Ünal ile konuşma bahanesiyle tartışma başlattığı sırada Ünal'ı bıçaklamayı planladığı ve bıçak temin ettiği, kurduğu plana diğer arkadaşlarını da dahil ederek soğukkanlılıkla amacına ulaştığı aktarıldı. Şüpheli Eray Nurullah D'nin dosya kapsamındaki icra hareketleri toplu halde değerlendirildiğinde maktul Ünal'ı öldürmek için tasarlama suretiyle hareket ettiği tespit edildi.