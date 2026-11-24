Bartın Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesi, hayvancılık alanında yürüttüğü projelerle hem nitelikli eleman yetiştirmeyi hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. 1992 yılında eğitim öğretime başlayan okulda, 2021 yılında açılan Hayvancılık Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümünde 42 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini okul bünyesinde oluşturulan arılık ve kümeste uygulama imkanı buluyor. Okul Müdürü Cihan Turhan, bölgede madenciliğin yanı sıra yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu bölümü açtıklarını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Valiliğin destekleriyle 20 kovanla arıcılık çalışmalarına başladıklarını anlatan Turhan, öğretmen ve öğrencilerin kendi imkanlarıyla 30 tavuk kapasiteli kümes kurduğunu söyledi. Okulun geçen yıl ürettiği 250 civcivin tamamı tavuk üreticilerine dağıtıldı. Bu civcivlerden 75'i öğrencilere verildi. Öğrenciler, kurdukları kümeslerde yumurta üretimi yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Okul ayrıca yöredeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, mandıralar ve mezbahalara düzenlenen ziyaretlerle öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlıyor. Turhan, öğretmenlerle birlikte arıcılık, tavukçuluk ve civciv üretimi başta olmak üzere 10 yeni proje hazırladıklarını, bunlardan bazılarının hayata geçirildiğini ifade etti. BAKKA ve çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşların desteğiyle yürütülen projelerin devlete maddi yük oluşturmadığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör