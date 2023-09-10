Sinop’ta acı bekleyiş: Ahmet Yusuf’u 90 kişilik ekip arıyor!

SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun'dan gelen dalgıçlar, Ahmet Yusuf Mar'ı bulmak için çalışma başlattı ancak şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Sinop Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada; 90 personelin dron desteği ile havadan, karadan ve denizden çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Çalışmalarda, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin görev aldığı hatırlatıldı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan da görevli bir helikopterin çalışmalara destek verdiği belirtildi.