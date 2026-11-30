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Edinilen bilgiye göre, Çayiçi Mahallesi Ayancık Çayı Otogar Köprüsü yakınlarında yapılan istinat duvarı çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında Ayancık Kaymakamlığı tarafından önlem amaçlı tahliye kararı alındı. Karar doğrultusunda, istinat duvarı çalışmaları tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri sağlanana kadar 5 katlı apartmanın boş tutulacağı bildirildi.Apartman sakinlerinin ise tedbir kapsamında ilçede yaşayan yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi.