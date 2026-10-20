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Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:42

Sinop’ta kan donduran vahşet: Arkadaşını katletti daha sonra canına kıydı!

Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 70 yaşındaki Cemal Aydın, tartıştığı arkadaşı 60 yaşındaki Sabri Karasu'yu silahla vurarak öldürdü. Aydın daha sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

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İHA
Sinop’ta kan donduran vahşet: Arkadaşını katletti daha sonra canına kıydı!
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Olay, Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Aydın (70) ile arkadaşı Sabri Karasu (60) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Aydın, silahla Sabri Karasu'yu vurdu. Aydın, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın ve Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SİNOP
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Sinop’ta kan donduran vahşet: Arkadaşını katletti daha sonra canına kıydı!
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