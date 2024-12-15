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Giriş Tarihi: 15.12.2024 04:36

Sinop’ta otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü

Sinop’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yolcu otobüsü 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Sinop’ta otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sinop-Boyabat yolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.A. (64) kullandığı otomobili ile Sinop istikametinden Boyabat istikametine seyir halindeyken yolun sol tarafında bulunan Karlı köyü yol ayrımına dönüş yaptığı esnada yine aynı istikamette seyir eden B.K. (67) idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Otobüsün çarptığı otomobil 134 metre sürüklendi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü H.A ve yolcu K.A (56) hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor.

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Sinop’ta otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü
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