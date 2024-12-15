Sinop’ta otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sinop-Boyabat yolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.A. (64) kullandığı otomobili ile Sinop istikametinden Boyabat istikametine seyir halindeyken yolun sol tarafında bulunan Karlı köyü yol ayrımına dönüş yaptığı esnada yine aynı istikamette seyir eden B.K. (67) idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Otobüsün çarptığı otomobil 134 metre sürüklendi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü H.A ve yolcu K.A (56) hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor.