Sinop’ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama!

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Boyabat ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video