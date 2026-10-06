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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:21

Sinop'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama!

Sinop'un Boyabat ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken ,gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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İHA Yaşam
Sinop’ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama!
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Boyabat ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİNOP

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama!
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