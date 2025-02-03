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Giriş Tarihi: 3.2.2025 21:53

Sinop’ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu!

Sinop'ta meydana gelen olayda yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Ergün evinde ölü bulundu.

AA
Sinop’ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu!

Sinop'ta evde yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Ergün'den üç gündür haber alamayan yakınları durumu emniyet ekiplerine bildirdi., Bunun üzerine Ergün'ün yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasının ardından girilen evde Ergün'ün cesedine ulaşıldı. Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerince yapılan ilk incelemede Ergün'ün cesedinde herhangi kesici ve ateşli silah yaralanmasına rastlanılmadığı öğrenildi.

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Sinop’ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu!
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