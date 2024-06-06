Sır cinayette 8 gözaltı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 Aralık 2023'te kaybolan ve 21 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in (41) ölümüne ilişkin Özdemir'in eşi Meryem Özdemir ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı-Sert programına başvurmuştu. 16 Ocak 2024'te Özdemir'den acı haber gelmişti. Tabancayla başından vurulmuş olan Özdemir'in cansız bedeni otomobilinin 750 metre uzağında bulunurken, araçta kan izlerine rastlanmıştı.Programda sürekli çelişkili ifadeler veren Meryem Özdemir ile birlikte ailesi polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, önceki sabah 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis Meryem Özdemir ile birlikte annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı. 8 şüpheli polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Mehmet Ali Özdemir'in eşine sürekli şiddet uyguladığı, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.