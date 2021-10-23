Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları 73 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Ülkemizin en önemli kazı alanlarından biri olan Kültepe Kaniş Karum ören yerinde çıkartılan buluntuların yanı sıra, kazı sırasında tutulan günlükler de hem kazı hem de arkeoloji tarihine ışık tutacak nitelikte. 1956 yılından itibaren Kültepe Kazı Mimarı Mahmut Akok tarafından eski Türkçe ile tutulan günlükler, önemle korunarak günümüze kadar ulaştırıldı.

Günlüklerin; Türk Arkeolojisi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Değerlerimiz kapsamında değerlendireceğimiz malzemeler arasında görseller önemli bir yer tutmaktadır. Bunların bir kısmının üzerinde kayıtlar var ama bir kısmının üzerinde maalesef kayıtlar yok. Fakat buna rağmen biz bunları tanımaya çalışıyoruz. Çünkü benden sonra bu eserlerin nerden çıktığını ya da ne olduğuna dair veriler olamayacak. Biz bu görselleri de zamanında hocalarımızın yapmış olduğu kutularda koruduğu şekilde yine korumaya çalışıyoruz. Yine hocalarımızın el yazıları ile bunları biz korumaya çalışıyoruz.