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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:35 Son Güncelleme: 21.11.2023 10:41

Şırnak-Siirt karayolu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Şırnak-Siirt Karayolu Birini Mevkisin de yolda mahsur kalan 10 araç AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak-Siirt karayolu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Şırnak-Siirt Karayolu Aslanbaşar Köyü Birini Mevkisin de dün akşam yoğun kara yağışından dolayı kapandı. Mevsim şartlarına uygun lastik takmayan ve aşırı yük yükleyen bazı araçlar kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Birini mevkisine AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayollarına bağlı ekipleri yolları açtıktan sonra AFAD ekipleri de vatandaşların şehir merkezine sevkini sağladı. Aracı bozulan bir aile ise AFAD aracı ile il merkezine getirildi.

Ekiplerin yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Şırnak-Siirt karayolu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı
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