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Giriş Tarihi: 23.9.2023 22:38 Son Güncelleme: 23.9.2023 23:04

Şırnak'ta 1 kişi av sırasında hayatını kaybetti

Şırnak’ta domuza avına çıkan Osman Pusat kaza kurşunu ile vuruldu. Pusat hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta 1 kişi av sırasında hayatını kaybetti

Şırnak Merkeze Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisibde İki arkadaş domuz avına gitti. R.D. isimli vatandaş domuza ateş ettiği sırada avlanmaya birlikte gittiği arkadaşı Osman Pusat yanlışlıkla vurduğu anlaşıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından, Şırnak Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Osman pusat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. göz altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Domuza ateş ettiği sırada R.D. isimli vatandaş arkadaşı Osman Pusat'ı yanlışlıkla vurdu. Domuza ateş ettiği sırada arkadaşını vuran şüpheli R.D. göz altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Şırnak'ta 1 kişi av sırasında hayatını kaybetti
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