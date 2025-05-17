Şırnak’ta 27 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çiftliköy'de ikamet eden Tır Şoförü Agit Özdemir, perşembe günü saat 10:00'da göğüs ağrısı şikayetiyle ailesi ile beraber Silopi Devlet Hastanesine gitti. Yapılan kontrollerin ardından ailesiyle beraber araçla evine dönen Özdemir, Yenişehir Mahallesinde marketten sigara alacağım diyerek araçtan indi, o andan itibaren kendisinden haber alınamıyor. Ailesi, mahallede gece geç saatlere kadar aradı ancak bir ize rastlamadı. Kayıp ihbarı veren aile 3 gündür evladını arıyor.

Sanat Sokağında toplanan Özdemir'in ailesi ve akrabaları gazetecilere açıklama yaptı. Ailesi adına konuşan Amcaoğlu Yusuf Özdemir; "Biz hastaneye giderken tahliller falan çektik. Eve gelmeye çalışırken bir mahallede arabadan indi kendime sigara su alayım derken biz bu çocuğu kaybettik 26-27 yaşlarında ismi Agit Özdemir o saatten beri haber alamıyoruz. Telefonları kapalı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Sadece aniden benim göğsüm koltuk altum ağrıyor dedi. O şikayetten hastaneye götürdük. Biz mahalleyide biraz gezdik bulamadık. Ve 3 gündür tüm Çiftlikköy seferberdir, arıyoruz bulamıyoruz. Sizden ricamızdır devletten ricamızdır. Gerekirse kamera gerekirse telefon sinyalleri gerekirse her yeri aramasını istiyoruz. Kayıp ihbarı verdik. Emniyete gittik sonra valiliğe gittik, gezmediğimiz devlet kurumları kalmadı. Her yere gittik. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Bu çocuk hiç kimseyle bir sorunu yok. Evde bir sıkıntısı yok." Dedi