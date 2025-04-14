Şırnak’ta acı bekleyiş sürüyor! Bedensel engelli Serhat’tan hala haber yok!

7 günden bu yana kardeşimin bulunması için her yeri karış karış aradık ama herhangi bir neticeye ulaşamadık. Yaptığımız aramalar sonuç vermeyince polis karakoluna gidip kayıp başvurusu yaptık. Ancak şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık" dedi.