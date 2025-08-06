Şırnak’ta bir haftalık kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 78 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 158 fişek, 12 şarjör, 60 silah parçası, gümrük kaçağı 17 bin 946 paket sigara, 3 bin 45 elektronik sigara, 229 elektronik sigara likiti, 293 adet cep telefonu, 909 adet oyuncak, 16 adet kaynak makinesi, 168 diğer elektronik eşya, bin 258 adet muhtelif inşaat malzemesi, 194 adet anahtar takımı, 452 adet muhtelif giyim eşyası, 179 adet kozmetik eşya, bin 231 süs eşyası ele geçirildi. 78 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.